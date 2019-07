Das sind die Top-Ten-Charts beim Sex

Wenn es im Schlafzimmer zur Sache geht, sind die Vorlieben bei allen anders. So auch der Musikgeschmack. Die erstellte Studie zeigt nun, welches die Top-Ten-Songs beim Sex sind.

Platz 1: «Neighbours Know My Name» von Trey Songz

Der erste Platz ist tatsächlich sehr passend, zumal der Songtext folgende Passagen enthält: «Sobald wir anfangen, Liebe zu machen, wird es härter, ich höre ein Klopfen an der Wand. Sobald ich tiefer reingehe, ist da wieder ein Klopfen an der Wand. Mädchen, deine Beine beginnen zu zittern, ich schwöre, wir brechen unser neues Kopfteil.»

Platz 2: «Slow Motion» von Trey Songz

Dieser Trey scheint bestens in die Schlafzimmer zu passen. Auf Platz zwei singt er: «Baby ich will dich aus deinen Kleidern holen, ich will dich nur in Zeitlupe tanzen sehen. Wir können uns Zeit nehmen Baby, in Zeitlupe.» Textmässig passt dieser Song ja auch noch gut zu Sex.

Platz 3: «All The Time» von Jeremih

Bei Platz drei könnten die Lyrics passender nicht sein, kein Wunder also, ist er auf dieser Liste gelandet. «Early in the morning’s when I think about you. Yeah, I hit you like. What you sayin’? And the morning’s when I wanna fuck you. Yeah, I hit you like ‹What you sayin›? I could fuck you all the time»

Platz 4: «Earned It (Fifty Shades Of Grey)» von The Weeknd

Fifty Shades Of Grey hat in einigen Schlafzimmern für Furore gesorgt. Die viel gelesene Romanreihe wurde verfilmt und scheinbar stehen die Liebenden darauf, den Soundtrack aus dem Film während des Liebesaktes zu hören.

Platz 5: «Often» von The Weeknd

Noch ein beliebter Song von The Weeknd beim Sex: «Often» landet auf Platz fünf. «Normalerweise liebe ich es, ganz alleine zu schlafen, aber diesmal kannst du deine Freundin mitnehmen, aber wir werden gar nicht schlafen.» Und das sind nur die jugendfreien Passagen, aber hört selbst:

Die Studie zeigt, dass The Weeknd der beliebteste Interpret ist, der beim Sex gehört wird, gefolgt von Trey Songz und Jeremih. Ed Sheeran ist auf der Liste der viertbeliebteste Sänger. Die Plätze sechs bis zehn belegen folgende Künstler:

Platz sechs belegt Bryson Tiller mit seinem Song «Don’t», wobei die Paare den Titel dann wohl nicht so ernst nehmen, denn sie tun es ja gerade. Platz sieben gehört Ginuwine mit dem Song «Pony». Darin geht es um einen Junggesellen, der eine Partnerin sucht – eine, die weiss, wie man reitet, ohne herunter zu fallen.

Jeremih taucht auf Platz acht noch einmal auf, diesmal mit dem Song «Birthday Sex». Dann folgen erneut The Weeknd mit «Wicked Games» und auf Platz zehn schliesslich noch einmal Bryson Tiller mit «Exchange».

Jetzt bist du dran: Welche Musik hörst du am liebsten, wenn du Liebe machst? Schreib deinen Lieblings-Bett-Song in die Kommentare.

(red.)