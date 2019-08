«Das Summerdays ist wunderschön»

Marc Sway zeigte sich vom Summerdays begeistert. © FM1Today/Marc Sieger

Bei strahlendem Sonnenschein und ohne Zwischenfälle ist der Samstag am Summerdays-Festival in Arbon über die Bühne gegangen. Der zweite Tag lockte mit Acts wie Kodaline oder Mark Forster und vielen Schweizer Künstlern vor allem jüngeres Publikum an den Bodensee.