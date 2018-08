Das Thermometer und die Spannung steigt

Sie hat eine Entwicklung hingelegt, wie es sie am Musikmarkt nur selten gibt. Mit ihren letzten fünf (!) Albumveröffentlichungen konnte sie seit 2011 jedes Mal mühelos in die Top-100-Verkaufs-Charts einsteigen. Als Vorboten aus ihrem im Sommer 2018 erscheinenden neuen Album „Herrlich unperfekt“, schickt uns die beliebte Sängerin aber als allererste Single den Titelsong und Album-Trailer ins Rennen. Ein absolut eingängiger Pop-Song mit einer starken Message: Steht zu Euren Schwächen, Fehlern, Macken oder Ticks, denn das macht Euch einzigartig und sympathisch! In einer Zeit, wo jeder nach Perfektion und gesellschaftlicher Anerkennung strebt und am besten gleich Superstar, Traumfrau, Fußballer des Jahres oder Top-Manager werden will, ein wohltuend entspanntes Lied, das Druck nimmt und locker stimmt.

„Dieses Lied sprengt meine Ketten, kommentiert Franziska ihre erste Single, es beschreibt mein Bedürfnis nach persönlicher Freiheit. Es fühlt sich unglaublich gut an, ihn zu singen, denn er gibt mir das Gefühl – und hoffentlich vielen anderen Menschen auch – zu mir und meinen Fehlern stehen zu können! Auch wenn dieser Weg noch weit und etwas holprig sein wird!“ Produziert von Alex „King“ Strasser (schrieb und remixte zuletzt u. a. für Helene Fischer) im Auftrag von Akropolis Musik, komponiert und getextet von Henning Gehrke (schrieb u. a. schon für Udo Lindenberg, Lindt Bennett) und Björn P. Pfeiffer präsentiert FRANZISKA diesen Titelsong gleich in 4 verschiedenen Versionen. Jetzt wurde ihr Album „Herrlich Unperfekt“ veröffentlicht und wir freuen uns schon jetzt auf tolle Live-Begegnungen mit FRANZISKA und weitere Single-Auskopplungen! (pd)