Hitze im Herbst: In Sitten VS ist es am Montag über 30 Grad heiss geworden. (Archivbild) © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

In Sitten VS hat die Quecksilbersäule am Montagnachmittag die 30-Grad-Marke überschritten. Derartige Temperaturen werden an den meisten Stationen im Mittelland im September nur etwa alle fünf bis zehn Jahre gemessen, wie Meteonews am Montag mitteilte.