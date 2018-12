Grosse Solidarität nach Diebstahl

In Dicken im Kanton St.Gallen standen Marcel Jung und Maria Wild am Mittwochmorgen vor einem Scherbenhaufen. Wilds Selbstbedienungsladen im Dorf wurde ausgeraubt. Kein Rappen blieb zurück, von den Dieben fehlt bis jetzt jede Spur. Der Verlust ist um so schmerzlicher, weil der Erlös des Ladens für Marcel Jungs «Tierheim Büsi-Papageienhof» gedacht war. Insgesamt 650 Franken für hilfsbedürftige Katzen und Papageien kamen so weg (FM1Today berichtete).

Doch dann, passend für die Jahreszeit, geschah etwas Wunderbares. Nicht eine, gleich zwei Personen meldeten sich bei FM1Today und wollen den entstandenen Schaden von Marcel Jung und Maria Wild ersetzen.

200 Franken aus Lichtensteig

Als erstes meldet sich Evi Geisselhardt vom «Tierheim und Tierpension Sonnenberg» in Lichtensteig bei FM1Today: «Ich sass im Auto und kam gerade von einer Futter-Abholung, als ich die Geschichte im Radio hörte.» Geisselhardt fand diese Schädigung eines Tierheimes derart daneben, dass sie sich kurzerhand entschloss, von ihrem Futter etwas abzugeben. Sie sieht sich allerdings nicht als edle Retterin in der Not, sondern gibt sich sehr bescheiden: «Für mich ist das selbstverständlich. Ich hätte schliesslich auch Freude, wenn mir jemand helfen würde, wenn ich mich in so einer Lage wieder fände.» Von Evi Geisselhardt bekommt das «Tierheim Büsi-Papageienhof» in Dicken 200 Franken in Form von Katzenfutter.

St.Galler Pub spendet 300 Franken

Doch es blieb nicht bei einer Solidaritätsbekundung eines anderen Tierheimes. Nach Evi Geisselhardt meldet sich Daniel Wirth, Inhaber des «Gallus Pub» in St.Gallen: «Als ich die Geschichte gelesen habe, kam mir in den Sinn, dass auch wir letztes Jahr Opfer eines Einbruchs wurden.» Das sei sehr ärgerlich gewesen. Als er die Geschichte aus Dicken mitbekommen habe, erinnerte er sich ungern an das Vorkommnis im letzten Jahr. «Dieses Jahr wurden wir zum Glück verschont, es gab keinen negativen Vorfall im Pub. Darum hat es mich heute gleich ‹gepackt› und ich wollte helfen.» Wirth spendet 300 Franken.

Marcel Jung freut’s

Die insgesamt 500 Franken kommen jetzt dem geschädigten Marcel Jung zugute. Auf Anfrage von Radio FM1 ist der Tierheimbesitzer völlig aus dem Häuschen: «Das ist denn cool! So etwas schönes. Ich bin sprachlos», sagt Jung und lacht. Mit Evi Geisselhardt sei er sogar bekannt, doch «diesen Wirth» habe er noch nie getroffen, sagt der glückliche Tierheimbesitzer und lacht abermals. Kaum ist die Freude über die nette Gabe vorüber, denkt Jung bereits weiter: «Das muss ich denen sofort verdanken und Maria muss ich auch schleunigst informieren!»

So dürften die beiden edlen Spender Evi Geisselhardt und Daniel Wirth heuer in den Genuss eines der schönsten Weihnachtsgeschenken der Welt kommen: Die Dankbarkeit eines Menschen.

(saz)