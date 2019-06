Das wird am Quellrock Openair neu

Es wird einiges neu am Freudenberg in Bad Ragaz: «Wir sind uns bewusst, dass unsere Gäste in diesem Jahr mit ein paar Neuerungen konfrontiert werden», sagt Andy Hartmann, OK-Präsident Quellrock Openair. «Schlussendlich ist es aber unser Ziel, den über 4000 Gästen das Festival auch in Zukunft noch anbieten zu können. Dazu müssen wir uns verändern und Anpassungen vornehmen.»

Und geändert wird einiges, doch die wohl grösste Änderung gibt es im Bereich «Abfall». Ab sofort ist das Mitbringen von eigenen Getränken auf das Festgelände nicht mehr zulässig, ausgenommen auf dem Zeltplatz. Auch der Abfall auf dem Festgälende wird noch strikter getrennt und recyclet.

Mehrjahresstrategie in Planung

Damit das Festival weiterhin auf gesunden, finanziellen Beinen stehen kann, plant das OK eine Mehrjahresstrategie, welche den Erhalt vom Openair sicherstellen soll. «Zwar darf man auf eine gute und breit abgestützte Unterstützung von Sponsoren, Gemeinde, Kanton und Partner zählen, jedoch mögen diese die stetig steigenden Kosten für Infrastruktur, Bewilligungen und primär die Bandgagen langfristig nicht mehr decken. Bei den Ticketpreisen ist das vertretbare Kostendach auch irgendwann erreicht», heisst es in einer Medienmitteilung der Veranstalter.

Neuer Getränkepartner und Cashless-System

Das Quellrock hat dieses Jahr das bargeldlose Zahlen eingeführt. Die Gäste können ihre Bändel im Vorfeld aufladen oder auf dem Gelände, so erhoffen sich die Veranstalter kürzere Wartezeiten bei den Ausgabestellen. Das OK hat mit der Goba AG einen neuen Getränkepartner an Land gezogen, welcher auch künftig das Festival aktiv unterstützen wird.

Das Quellrock Openair Bad Ragaz findet vom 21. bis 22. Juni am Freudenberg statt. Unter anderem treten Flogging Molly, Chlyklass, Dabu Fantastic oder Bligg auf. Der Aufbau des Festivals hat diese Tage begonnen. Weitere Infos zum Openair gibt es hier.

