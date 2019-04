Und plötzlich googeln alle die Uhrzeit

Es ist der häufigste Suchbegriff, der gestern in Deutschland in das Eingabefeld bei Google getippt wurde: «Uhrzeit». Über 200’000 Mal googelte jemand am Tag der Zeitumstellung die genaue Uhrzeit.

In der Schweiz liegt die Google-Suche «Uhrzeit» bei den Trends nur auf Platz acht. Und doch gingen weit über 5000 Sucheinfragen ein: die St.Galler, Thurgauer und Appenzeller haben die Nase vorn.

Zugegeben, die Backofenuhren stellen nicht automatisch von Winter- auf Sommerzeit um. Kann dann also schon mal vorkommen, dass man verwirrt auf die roten Zeichen in der Küche schaut und tatsächlich glaubt, man sei zu früh wach. Aber ein Blick auf das Smartphone sollte Klarheit schaffen.

Denn wie es im 21. Jahrhundert eben so ist, macht die Technik bereits vieles für uns: Smartphones stellen automatisch auf Sommerzeit um! Wer also mobile Daten verbraucht hat, um auf dem Handy die Uhrzeit zu googlen, kann sich nächstes Jahr diese Suchabfrage sparen: Einfach die Backofenuhr nach der Uhrzeit auf dem Telefon richten, und man geht weder zu spät arbeiten, noch lässt man sein Date eine Stunde warten.

Vielleicht ist es aber auch einfach das Wunder der Technik, welches uns verwirrt. Klar weiss man, dass das Smartphone eigentlich automatisch umstellen sollte. Aber hat es wirklich geklappt? Hat das Handy automatisch umgestellt oder nicht? Da scheint Google für viele die Lösung zu sein.

(red.)