David Goffin steht als erster Finalist in Halle fest © KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

David Goffin steht am ATP-Turnier in Halle als erster Finalist fest. Der Belgier setzt sich gegen Matteo Berrettini durch. Im zweiten Halbfinal duelliert sich Roger Federer mit Pierre-Hugues Herbert.Goffin, der wegen körperlicher Probleme im ATP-Ranking nur noch an 33.