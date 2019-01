Davos: Zug rammt Auto auf Bahnübergang

Das Video hat es in sich. Ein Auto bleibt in Davos zwischen den geschlossenen Bahnschranken an der Dischma-Kreuzung stecken und konnte weder vor, noch zurück. Gleich darauf ertönt der gellende Pfiff eines herannahenden Zuges. Dann kommt es zur Kollision.

Verletzt wurde beim Zwischenfall wie durch ein Wunder niemand. Das bestätigt Roman Rüegg, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage von FM1Today. «Alle Insassen konnten das Fahrzeug vor der Zusammenprall verlassen.» Rüegg mahnt zur Vorsicht: «Falls es soweit kommt und das Auto zwischen den geschlossenen Bahnschranken steht, sollte man sofort aussteigen und 117 wählen.» Allenfalls könne man ausserhalb der Bahnschranken in Richtung Zug laufen und so den Chauffeur zu warnen versuchen. Auf keinen Fall solle man sich aber weiter auf den Geleisen aufhalten.

Es ist schon der zweite Unfall an einer Bahnschranke innert weniger Tage. Bereits vor einer Woche kollidierte eine S-Bahn in Uster mit einem Personenwagen (FM1Today berichtete).

(red.)