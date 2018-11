Davoser Publikum sieht achte Niederlage in Folge

Andres Ambühl und der HC Davos bleiben weiterhin das schwächste Heimteam der National League © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Der HC Davos kann zuhause nicht mehr gewinnen. Beim 3:6 gegen Ambri-Piotta verliert der Rekordmeister das achte Heimspiel in Folge.Die heimische Arena in Davos ist wegen des Umbaus eine einzige Baustelle – und in etwas genau gleich tritt die Mannschaft auf dem Eis auf.