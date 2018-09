Del Potro widersteht der Hitze und Isner

Juan Martin del Potro trotzte am US Open der Hitze und seinem Gegner John Isner und qualifizierte sich erneut für die Halbfinals © KEYSTONE/AP/CAROLYN KASTER

Juan Martin Del Potro heisst der erste Halbfinalist am US Open in New York. Der 29-Jährige Argentinier bezwingt in den Viertelfinals John Isner in dreieinhalb Stunden 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.