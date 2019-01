Demo nach Dammbruch in Brasilien

Rund 30 Personen demonstrieren vor dem Sitz von Vale in St. Prex VD. Sie prangerten die "katastrophalen ökologischen und menschlichen Folgen der Profitgier" des Unternehmens an. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Etwa dreissig Aktivisten haben am Mittwoch vor dem Hauptsitz des Bergbaukonzerns Vale in Saint-Prex VD demonstriert. Der Multi betreibt die Mine in Brasilien, bei der am Freitag ein Dammbruch über 80 Tote und fast 300 Vermisste gefordert hat.