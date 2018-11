Demokrat Gillum räumt Niederlage bei Gouverneurswahl in Florida ein

Gewinnt die umstrittene Gouverneurswahl in Florida: der Republikaner Ron DeSantis. (Archivbild) © KEYSTONE/AP The Florida Times-Union/WILL DICKEY

Der US-Demokrat Andrew Gillum hat seine Niederlage bei der Gouverneurswahl in Florida eingeräumt. Gillum gratulierte dem Republikaner Ron DeSantis am Samstag auf Twitter dazu, «der nächste Gouverneur des grossartigen Bundesstaates Florida zu werden».Gillum war bei der Wahl am 6.