Demokratin Abrams gibt bei Gouverneurswahl in Georgia auf

Wollte die erste schwarze Gouverneurin des US-Südstaats Georgia werden: Stacey Abrams. © KEYSTONE/AP Atlanta Journal-Constitution/ALYSSA POINTER

Bei der vielbeachteten Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Georgia hat die demokratische Kandidatin Stacey Abrams aufgegeben. Bei einem Auftritt in Atlanta sagte sie am Freitag, sie erkenne an, dass der Republikaner Brian Kemp zum Sieger in dem Rennen erklärt werde.