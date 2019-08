Demonstration für Autonomie in Papua

Demonstranten in West-Papua haben am Montag das lokale Parlamentsgebäude in Brand gesetzt, weil das Gerücht umlief, dass ein Demonstrant bei einer Kundgebung am Freitag ums Leben gekommen sei. © KEYSTONE/EPA/STRINGER

Bei einer Demonstration für die Selbstbestimmung der indonesischen Provinz Papua ist am Montag das Gebäude der Provinzverwaltung in der Stadt Manokwari in Flammen gesetzt worden.