Demonstration für Kapitänin Rackete

Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete bei der Ankunft zu ihrer Anhörung im Justizpalast in Agrigent. © KEYSTONE/EPA ANSA/PASQUALE CLAUDIO MONTANA LAMPO

In der sizilianischen Stadt Agrigent hat am Donnerstag die Befragung der «Sea-Watch»-Kapitänin Carola Rackete durch die italienische Staatsanwaltschaft begonnen. Rackete erschien im Justizpalast in Begleitung ihrer beiden Rechtsanwälte, beantwortete aber keine Fragen.