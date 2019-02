Demonstration gegen Salvinis Migrationspaket in Mailand

Die Demonstrierenden in Mailand protestieren gegen rassistische Gesetze. © KEYSTONE/EPA ANSA/MATTEO BAZZI

In Mailand sind Anhänger von antirassistischen Verbänden und von Organisationen zur Integration von Migranten am Samstag auf die Strasse gegangen, um gegen ein seit Dezember geltendes Einwanderungs- und Sicherheitsgesetz der Regierung in Rom zu demonstrieren.