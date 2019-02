Denise Herrmann auch im Biathlon wieder erfolgreich

Denise Herrmann nimmt die Scheiben ins Visier. (Archivaufnahme) © KEYSTONE/EPA/VASIL DONEV

Denise Herrmann gewinnt in Salt Lake City die Verfolgung über 10 km. Die in früheren Jahren auch im Langlauf erfolgreiche Weltcup-Athletin feierte ihren 3. Sieg auf höchster Stufe. Ihre ersten beiden Erfolge hatte die 30-jährige im Dezember 2017 in Östersund erreicht.