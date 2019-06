Dennis Schadly – Lorena

LORENA ist im Laufe seiner Mallorca-Euphorie entstanden. Durch seine geschäftlichen Aktivitäten auf der Insel, ist die Sehnsucht nach der spanischen Gelassenheit und Liebe zur Insel auch in die Musik übergegangen.

Sie beschreibt die Sehnsucht nach der einen, die Eine! LORENA.Den Text schrieb er damals selbst, die Melodie vollendete dann sein Bekannter Wilfried Peetz (bekannt aus der Theo-Schuhmann-Combo (“Guten Abend Carolina 1971”).Als Party-und Schlagersänger begeisterte er schon die kleinen Bühnen. Was er will ist klar! Viele Menschen mit seinen Party-und Tanzschlagersongs in seinen Bann ziehen und die Wünsche und Träume eines Mannes und jeder Frau lautstark hinaus schreien. Spanische Sonne, verborgene Gefühle, Sehnsüchte nach der einen LORENA. (Dennis Schadly)