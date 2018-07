Denzel Washingtons Film "The Equalizer 2" hat sich am Wochenende vom 19. bis 22. Juli 2018 an die Spitze der US-Kinocharts gesetzt. (Archiv) © Keystone

Action schlägt ABBA: Mit seinem neuen Thriller «The Equalizer 2» hat sich der US-Schauspieler Denzel Washington an den nordamerikanischen Kinokassen überraschend gegen den Musical-Film «Mamma Mia! Here We Go Again» durchgesetzt.