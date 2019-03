Washington und McDormand wollen «Macbeth» drehen

Joel Coen will dem Shakespeare-Klassiker "Macbeth" neues Leben einhauchen - mit Denzel Washington und Frances McDormand in den Hauptrollen. (Archivbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Drei hochkarätige Oscar-Preisträger wollen den Shakespeare-Klassiker «Macbeth» neu auflegen. US-Regisseur Joel Coen («No Country for Old Men») will Denzel Washington und Frances McDormand als Hauptdarsteller vor die Kamera holen.