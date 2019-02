Depots für Hilfsgüter für Venezuela füllen sich – Grenzen weiter zu

Der Bevölkerung in Venezuela fehlt es an Lebensmitteln, Medikamenten und Hygiene-Artikeln. Hilfsgüter erreichen zwar die Sammelstellen ausserhalb des Landes, wie hier in Kolumbien, werden jedoch nicht ins Land gelassen. © KEYSTONE/AP/FERNANDO VERGARA

Inmitten der schweren Versorgungskrise in Venezuela erreichen neue Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung die Sammelstellen. Am Donnerstag landete ein Flugzeug mit Hilfsgütern aus dem US-Aussengebiet Puerto Rico in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá.