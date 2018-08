Der FCZ darf auf Arsenal und Milan hoffen

Freut sich Ludovic Magnin auf eine tolle Gruppe in der Europa League? © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Ähnlich wie die Young Boys in der Champions League könnte der FC Zürich in der Europa League in eine attraktive Gruppe gelangen. Die Auslosung findet am Freitag um 13 Uhr in Monaco statt.Der Schweizer Cupsieger Zürich ist aufgrund seines UEFA-Koeffizienten im dritten von vier Töpfen zu finden.