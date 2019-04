Der FM1 Badespass

Wird präsentiert von:

Mit soviel Spass bist du noch nie in den Frühling gestartet: Gewinne vom 15. bis 26. April täglich deinen Badespass für bis zu 10 Personen. Alles was du dafür machen musst: Achte auf das Wasserplatsch Geräusch im Programm von FM1.

Hörst du es, rufe sofort bei uns im Studio an: 0848 22 22 11! Der dritte Anrufer, der bei uns im Studio anruft, gewinnt!

Dein Gewinn:

4 Stunden Eintrittskarte für die Säntispark Bäderwelt für bis zu 10 Personen

Zu jedem Eintritt gibt’s ausserdem einen Snack & Gratis Getränk im Bad Beizli.

Hier gehts zu den Teilnahmebedingungen.