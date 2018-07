Der Fotowahn erreicht eine neue Stufe

Instagram; ein Fluch und ein Segen zugleich. © iStock/Erikona

Wir kennen das ja schon. Egal wo man hingeht, überall sind Menschen, die sich oder sonst irgendwen oder -was für Instagram ablichten. Nun gibt es ein Foto, dass an Absurdität gar nicht zu überbieten ist: Drei Männer fotografieren ihre Freundin an einem Stand für ihr Social Media Profil.