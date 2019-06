Garten Eden von Wolhusen hat ausgeblüht

Nun gibts keine Papayas mehr aus dem Tropenhaus Wolhusen, am Sonntag war es zum letzten Mal geöffnet. (Archivbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

Schluss mit Bananen, Mangos und Papayas aus Wolhusen: Am Sonntag sind die Türen des Tropenhauses in Wolhusen ein letztes Mal offen gestanden. Was mit der Anlage geschieht, ist unklar. Betroffen sind rund 50 Mitarbeitende.