Der Heuschnupfen ist schon da

Weil es bereits so warm und sonnig ist, sind Hasel und Erle seit Mitte Februar in der Blüte. Mit dem lauen Lüftlein und der langen Zeit ohne Regen verbreiten sich die Pollen rasch.

Dies merken Allergiker. Es juckt in den Augen, die Taschentücher sind im Dauereinsatz. Blütebeginn beim Hasel war in Buchs am 16. Februar, wie das Schweizer Allergiezentrum berichtet. Seitdem hat sich die Blüte intensiviert. Am Samstag gilt fast in der gesamten Schweiz die Pollenflugstufe «stark». Eine aktuelle Vorhersage des Pollenflugs gibt’s hier.

Auch in der kommenden Woche sollen Hasel und Erle weiter blühen, die stärkste Blütezeit ist von Februar bis Mitte März. Wenn Hasel und Erle dann die Blüte hinter sich haben, beginnen andere Bäume wie Birke oder Pappel zu blühen.

(enf)