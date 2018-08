Der jüngste der Ingebrigtsen-Brüder gewinnt

Die Ingebrigtsen-Brüder mit dem Sieger Jakob in der Mitte © KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

Der jüngste der drei norwegischen Ingebrigtsen-Brüder holt an den EM in Berlin über 1500 m die Goldmedaille.Im Alter von erst 17 Jahren triumphierte Jakob Ingebrigtsen in 3:38,10 Minuten. Sein Bruder Henrik (27) wurde Vierter, der 25-jährige Filip kam auf Platz 12.