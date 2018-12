Vergangene Nacht war klar, der Wind blies nicht und dadurch ging die Wärme verloren. So wurde am Mittwochmorgen früh eine Temperatur zwischen -6 und -2 Grad gemessen. In den höheren Alpentälern gab es durchwegs zweistellige Minuswerte.

Die Kälte soll bis am Sonntag anhalten. Trotzdem wird der Dezember wohl viel zu warm ausfallen. Mit der Aufwärmung ab Sonntag werde das Kalenderjahr 2018 das wärmste seit Messbeginn, schreibt MeteoGroup Schweiz in ihrer Mitteilung.

(red./SDA)