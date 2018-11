Der Knie hat jetzt zwei eigene Loks

Wie bekommt man eigentlich eine eigene SBB-Lokomotive? SBB-Chef Andreas Meyer sagt es im Interview mit FM1Today gleich klipp und klar: «Entweder man zahlt oder man hat eine jahrelange Beziehung.» Beim Circus Knie war es sicher Letzteres. Die Beziehung zwischen dem Circus Knie und den SBB dauert nun schon 100 Jahre an. 18 Jahre weniger, als die Schweizerischen Bundesbahnen alt sind. «Die SBB mussten erst volljährig werden, damit wir den Cirkus Knie überhaupt transportieren konnten», so Meyer weiter.

1250 Tonnen Material in zwei Extrazügen sind während einer Tournee für den Knie unterwegs, damit schnell in jedem Austragungsort Vorstellungen stattfinden können. Und doch hat sich etwas in den Jahren geändert: Tiere werden mit den SBB nicht mehr transportiert. Laut Franco Knie junior aus Sicherheitsgründen. «Es wurde zu gefährlich, die Tiere auf der Schiene zu transportieren. Dies aber nur, weil der Weg zur Schiene gefährlicher wurde.»

In den letzten 100 Jahren war der Circus Knie 300’000 Kilometer auf dem SBB-Netz unterwegs. «Das ist mehr als siebenmal um die Erde. Und das ist schon eine Leistung», erzählt ein begeisterter Franco Knie junior.

Die beiden Lokomotiven sind ab sofort auf dem ganzen SBB-Netz unterwegs.

Im Jubiläumsprogramm zum 100. Geburtstag nächstes Jahr präsentiert der Circus Knie unter anderem Viktor Giacobbo und Mike Müller mit satirischer Comedy.