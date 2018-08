Der Lehrling, der CEO und die beiden Wecker

«Ich habe am Morgen zwei Wecker gestellt. Einen auf dem Ersatzhandy und einen auf meinem richtigen Handy», erzählt Riad Rexhepi – einer der 41 neuen Lehrlinge bei der Leica in Heerbrugg. So ging der angehende Polymechaniker sicher, dass er am ersten Tag auch sicher nicht verschläft. Und es hat hingehauen. «Ich bin sogar zu früh aufgewacht.» Was Riad im Moment erlebt, liegt bei Marco Rezzoli schon 48 Jahre zurück. 1970 startete er in die Lehre bei der Rheintaler Firma. Und ist Leica bis heute treu geblieben.

Mit dem Velo ins Rheintal

«Als ich den Lehrvertrag unterschrieben habe, wohnte ich in Steinach und wusste gar nicht, dass es das Rheintal gibt. Somit bin ich am Sonntag vor Lehrbeginn mit dem Velo nach Rebstein gefahren, um mir die Firma anzuschauen. Damit ich dann am Montag auch den Eingang finde.» Marco Rezzoli hat ihn gefunden und seit jenem ersten Tag viel erlebt. Besonders natürlich als Lehrling. So erinnert er sich noch gut an die Zeit im Lehrlingsheim. «Da kam der Oberstift zu uns und sagte, wir sollen die Balkontüre offen lassen in der Nacht. Da man um 22.00 Uhr zu Hause sein musste, nutzten die älteren Stifte unsere Balkontüren dazu, später heimzukommen. Sie kletterten an der Fassade nach oben und gelangten über unsere Zimmer ins Haus.» Geschichten, die lange zurückliegen. Nächstes Jahr wird Rezzoli pensioniert.

Vom Lehrling zum CEO

Eine steile Karriere liegt hinter Jens Breu, der vor 30 Jahren seine Lehre als Werkzeugmacher in Oberegg gemacht hat. Unterdessen ist er CEO bei der SFS Group im Rheintal. Ein Technologiekonzern, der weltweit beinahe 10’000 Mitarbeiter beschäftigt. An seinen ersten Tag in der Lehre kann sich Breu noch gut erinnern. «Der erste Tag war aufregend. Auch streng, da man plötzlich den ganzen Tag stehen musste und nicht mehr sitzen konnte.» Was er mit seinem ersten Lohn gemacht hat, kann der jetzige Big Boss nicht mehr genau sagen. Wahrscheinlich habe er die Hälfte im Ausgang ausgebeben und die andere Hälfte gespart. Unterdessen dürfte sein Konto besser gefüllt sein als noch zu Lehrzeiten. Er könnte sich gleich einige «Puch Maxi Töfflis» kaufen, aber «man hat nicht mehr wirklich viel Zeit, auch mit allen zu fahren.»

(dac)