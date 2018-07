«Der Pfarrer hat Grösse bewiesen»

In zwei Wochen wird die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Brigels ohne eigenen Pfarrer da stehen. © Surselva Tourismus

Der katholische Pfarrer in Brigels hat letzten Sonntag seine Demission verkündet – er hat sich in eine Frau verliebt und will das Zölibat nicht mehr einhalten. In Brigels ist man überrascht.