Der Sämtisersee ist fast kein See mehr

«Der Sämtisersee ist schon sehr leer gerade», heisst es auf Anfrage beim Berggasthaus Plattenbödeli. Doch die Lage sei nicht prekär: «Alle paar Jahre kommt das vor.» Das Bild, das die Redaktion von FM1Today erhalten hat, kann durchaus erschrecken: Der Sämtisersee hat die Bezeichnung «See» gegenwärtig nicht verdient, gleicht er doch eher einem Tümpel, durch den sich einige Schlickfurchen ziehen.

Fälensee kann nicht austrocknen

Anders sieht die Situation am Fälensee aus, sagt Monika Manser vom Berggasthaus Bollenwees: «Die Maximaltiefe des Sees liegt bei 35 Metern. Jetzt liegt er bei 25 Metern. Tiefer geht es aufgrund der Lage des Fälensees gar nicht.» Der See liegt eingebettet zwischen zwei steilen Berghängen. Ein Austrocknen ist somit kaum möglich.

Beim Innerrhoder Amt für Umwelt ist der Wassermangel im Sämtisersee bekannt, sagt Leiterin Franziska Wyss: «Der Sämtisersee steht momentan sehr, sehr tief. Das ist allerdings in einem warmen Sommer nicht aussergewöhnlich.» Ferner stünden der Seealpsee, wie auch der Fälensee zwar tief, allerdings nicht in einem beunruhigenden Masse.

Feuerverbot in der halben Schweiz

In den Kantonen St.Gallen, Thurgau und Graubünden herrscht bereits jetzt ein absolutes Feuerverbot im Wald oder in Waldesnähe. In den Südtälern des Kantons St.Gallen darf man im Freien gar nichts mehr anzünden. Im Kanton Appenzell Innerrhoden besteht mässige Waldbrandgefahr, Massnahmen sind derzeit keine in Kraft. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden herrscht ebenfalls mässige Gefahr, der Kanton mahnt zu sorgfältigem Umgang mit Feuer im Wald und in Waldesnähe.

(saz)