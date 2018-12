Der Schönste Christbaum im FM1-Land.

Weihnachten ist Geschichte. Was davon noch übrig bleibt, sind die letzten trockenen Weihnachts-Guetzli in einer Büchse und der geschmückte Christbaum im Wohnzimmer. Letzterer lässt – was die Dekoration betrifft – sehr viel Spielraum. Wir haben euch gebeten, uns ein Foto eures Christbaumes zu senden und wir haben versprochen, den schönsten Christbaum zu küren. Lametta, farbige Tannenbäume, Kunstschnee und stylische Farbkombinationen. Alles war dabei, doch der Schönste von allen steht bei Bettina Straub im Wohnzimmer. Herzlichen Glückwunsch!

(red.)