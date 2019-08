Wird präsentiert von:

Ein Roadtrip ist eine besondere Art, Ferien zu machen. Man lernt ein Land auf vielfältige Weise kennen und landet an Orten, die noch nicht von Touristen überrannt wurden. So kann man auf einem Roadtrip in eine Region eintauchen und ihre wahre Schönheit individuell geniessen. Und – zumindest für uns – das beste daran: Der schönste Roadtrip der Welt führt quer durch die Schweiz. Es ist die Grand Tour of Switzerland.

Einmalige Tour mit krassen Kontrasten

Serpentinen ziehen sich anmutig durch verträumte Berglandschaften und offenbaren bei jeder Kurve einen neuen Blick auf das Zentrum der alten Welt. Es gibt hunderte Seen zu entdecken, Flüsse, adrette Städtchen. Die Schweiz atmet Geschichte und liegt in einer innigen Umarmung mit der Moderne. Burgruinen aus der Zeit der Habsburger laden dazu ein, in einer urtümlichen Umgebung herunterzukommen – ein krasser Kontrast zur Geschäftigkeit der Weltstadt Zürich. Das ewige Eis der Gletscher ist nur einen Katzensprung entfernt von den sonnendurchfluteten Rebbergen im Wallis oder den mediterran anmutenden Dörfern am Lago Maggiore.

Das und vieles mehr gibt es auf den 1643 Kilometern der Grand Tour of Switzerland zu entdecken. In acht Tagesetappen führt der Roadtrip quer durch die Schweiz. Da gibt es viel Neues zu entdecken, auch für Einheimische.

FM1-Land muss sich nicht verstecken

Durch das FM1-Land führen die attraktiven Etappen von Zürich nach Appenzell und von Appenzell nach St.Moritz. Über Schaffhausen gelangen wir in der Thurgau. Dort leben die glücklichsten Bäume. Das wussten schon die Römer, als sie der Stadt Arbor Felix (heute Arbon) ihren Namen gaben. Mit seinen über 200’000 Apfelbäumen bietet Mostindien eine Farbenpracht, mit der nur wenige Gegenden der Schweiz konkurrieren können.

Weiter geht es nach St.Gallen. Die Stadt, berühmt für ihr Unesco-Weltkulturerbe und die beste Bratwurst in der Geschichte der Fleischverarbeitung, ist ein Durchgangstor: Der Alpstein ruft.

Der Säntis, der Ostschweizer König aus Fels auf über 2500 Metern, einst Namensgeber eines ganzen Kantons, wacht seit ewigen Zeiten über diesen Flecken Erde. Das Bilderbuch-Städtchen Appenzell lädt zum Verweilen, Einkehren und Übernachten ein.

Von Berg zu Berg

Die nächste Etappe führt durchs Appenzellerland nach Werdenberg. Die Fahrt durch das malerische Städtchen mit seinem Schloss mutet an wie eine Zeitreise. Die Grand Tour führt uns in die fürstlichen Ländereien Liechtensteins, bevor es entlang des Rheins und seinem höchsteigenen Tal in die mystischen Weinberge von Maienfeld in der Bündner Herrschaft geht.

Anschliessend geht die Berg- und Talfahrt wieder aufwärts. Hinauf in die Alpenstadt Davos. Es lockt ein feines Bündner-Menü oder ein Seil- und Bikepark. Jetzt verfliegt allfällige Hektik definitiv: In Zernez und dem Schweizerischen Nationalpark gibt es dutzende Quadratkilometer unberührte Natur. Den Abschluss dieser Etappe bildet St.Moritz.

Wie muss dieser Roadtrip klingen?

Wie klingt das für euch? Oder viel mehr: Wie sollte das klingen?

Ein Roadtrip ohne die passende Musik macht nur halb so viel Spass. Deshalb suchen wir für die Grand Tour of Switzerland die passende Musik und wer wüsste besser, was zum FM1-Land passt, als seine Bewohner?

Deshalb gibt es ab sofort die Möglichkeit, uns deinen Roadtrip-Song zu schicken. Aus allen Einsendung wird dann der perfekte Roadtrip-Soundtrack in einer Playlist auf Spotify zusammengestellt, der die Grand Tour of Switzerland zu einem noch einmaligeren Erlebnis macht.