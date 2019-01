«Der Tag war eine Null-Nummer»

Wegen des starken Schneefalls musste das Pipe-Training für das Laax Open abgesagt werden. © FM1Today/NinaMüller

In Laax sollte der Halfpipe- und Slope-Contest Laax Open am Montag starten. Vom 14. bis 18. Januar messen sich die weltbesten Halfpipe-Fahrer in der grössten Pipe Europas. Beginnen sollte der Event mit dem Training in der Pipe. Doch auch in Laax herrscht Lawinengefahr Stufe 5.