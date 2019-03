Der Tour-de-Suisse-Sieger von 2016 triumphiert in Barcelona

Miguel Angel Lopez - der Gesamtsieger der Katalonien-Rundfahrt © KEYSTONE/EPA EFE/TONI ALBIR

Miguel Angel Lopez behauptet sich in der Katalonien-Rundfahrt auch am Schlusstag vorne. Der Kolumbianer sichert sich den Gesamtsieg in einem hochklassig besetzten Rennen.Normalerweise werden die Leader am letzten Tag einer Rundfahrt nicht mehr gross gefordert.