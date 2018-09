Frauenfinal sorgt für Gesprächsstoff

Naomi Osaka war die verdiente Siegerin in einem US-Open-Final, der für viel Gesprächsstoff sorgte © KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Der Frauen-Final am US Open in New York sorgt für Diskussionsstoff. Während sich mit der Japanerin Naomi Osaka ein potenzieller Superstar ankündigt, treibt der Fall Serena Williams seltsame Blüten.