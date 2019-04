Der Weltcup-Final verspricht ein offenes Finale

Martin Fuchs und sein Schimmel Clooney harmonieren perfekt. (Archivaufnahme) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Steve Guerdat und Martin Fuchs sind auch nach zwei Umgängen in einer guten Ausgangslage, um am Sonntag den Weltcup-Final in Göteborg gewinnen zu können.Der Weltranglisten-Erste Steve Guerdat büsste am zweiten Tag des Weltcup-Finals in Göteborg seine Führung im Zwischenklassement ein.