Der Brand im Hotel Schaanerhof in Schaan brach laut der Landespolizei Liechtenstein aufgrund eines technischen Problems aus. Schuld am Feuer sei entweder ein mobiler elektrischer Heizkörper oder die Stromquelle, an die der Heizkörper angeschlossen war. Die Elektroteile werden von Forensikern der Kantonspolizei St.Gallen untersucht.

Beim Feuer, das am Dienstag gegen 14.30 Uhr ausgebrochen war, wurde niemand verletzt. Während des Einsatzes mussten verschiedene Strassen gesperrt werden.

