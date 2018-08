Desplanches im EM-Halbfinal – Auch Ugolkova und Läuffer weiter

Als zweitschnellster Europäer in diesem Jahr konnte sich Desplanches sicher sein, dass er die Vorläufe problemlos überstehen würde. Der Genfer, der am Dienstag 24 Jahre alt wird, nahm es denn auch für seine Verhältnisse gemütlich und sparte Kräfte für seine weiteren Einsätze. In 1:59,88 blieb er gut drei Sekunden über seinem letztjährigen Schweizer Rekord.

Auf den Vorlauf-Schnellsten Mark Szaranek büsste Desplanches 1,81 Sekunden ein. Der Brite musste allerdings vollen Einsatz geben, damit er sich in der internen Länder-Ausscheidung behaupten konnte. Vom britischen Quartett konnte gemäss Reglement nur ein Duo in die Halbfinals einziehen. Neben Szaranek war dies Max Litchfield. Der 23-Jährige gehört zusammen mit Desplanches und dem Deutschen Philip Heintz, der Nummer 1 der europäischen Bestenliste, zu den Topfavoriten auf EM-Gold.

Auch Maria Ugolkova stiess über 200 m Crawl in die Halbfinals vor. Die Schwimmerin des SC Uster-Wallisellen, mit 29 Jahren die Team-Älteste der 14-köpfigen Schweizer Delegation, klassierte sich im Vorlauf als Zwölfte. In 1:59,37 schwamm sie Saisonbestzeit und blieb sie nur um sechs Zehntel über ihrem letztjährigen Landesrekord.

Noémi Girardet durfte nach persönlicher Bestzeit (2:00,64) zunächst ebenfalls noch auf den Vorstoss unter die Top 16 hoffen. Die Westschweizerin unterlag dann allerdings in einem so genannten Swim-Off um den letzten Halbfinal-Platz noch der im Vorlauf zeitgleichen Slowenin Janja Segel deutlich.

Über 200 m Brust zog Jacques Läuffer als 16. in die Halbfinals ein. Der 20-Jährige von den Limmat Sharks Zürich unterbot in 2:12,57 seine persönliche Bestzeit um fast eine halbe Sekunde.

Hingegen Yannick Käser schied über die längste Brust-Distanz überraschend aus. Der Aargauer Rekordhalter benötigte in 2:13,66 gleich 3,3 Sekunden länger als bei seinem Schweizer Rekord und war auch fast eine Sekunde langsamer als zuvor in dieser Saison.

Auch Thierry Bollin (30. über 100 m Rücken) und Leoni Richter (48. über 200 m Crawl) verpassten den Vorstoss in die nächste Runde.

Die Finalsession am Abend beginnt um 18.00 Uhr.

(SDA)