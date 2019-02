Deutsche Bank macht wieder Gewinn

Die Deutsche Bank ist in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt (Archivbild). © KEYSTONE/EPA/MAURITZ ANTIN

Die Deutsche Bank hat es 2018 nach drei Verlustjahren in Folge wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Wie das grösste deutsche Geldhaus am Freitag in Frankfurt mitteilte, lag das Ergebnis unter dem Strich bei 341 Millionen Euro.