Deutsche Bank muss Trump-Unterlagen nicht sofort aushändigen

Die Deutsche Bank muss laut einem Gerichtsbeschluss erst das Berufungsverfahren abwarten, ehe sie Geschäftsunterlagen zu US-Präsident Donald Trump und seiner Familie herausgeben darf. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Die Deutsche Bank muss Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump und seiner Familie nicht umgehend an den US-Kongress aushändigen. Dies teilte das zuständige Gericht in New York am Samstag (Ortszeit) mit.Dieser Entscheid betreffe auch das Institut Capital One Financial, hiess es weiter.