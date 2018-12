Deutsche kaufen weniger Autos

Autoverkauf in Deutschland harzt (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

In Deutschland werden in diesem Jahr weniger Autos verkauft als 2017. Voraussichtlich rund 3,4 Millionen Neuzulassungen bis Jahresende entsprächen einem Minus von etwa einem Prozent, wie der Verband der Deutschen Automobilindustrie am Mittwoch mitteilte.