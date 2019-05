Es ging aufwärts: Die Deutsche Post hat im ersten Quartal mehr verdient (Archivbild). © KEYSTONE/EPA/HAYOUNG JEON

Die Deutsche Post hat im ersten Quartal bei gestiegenem Umsatz ein deutliches Gewinnplus verbucht. Auf die Sprünge halfen dem Gewinn vor allem Gelder aus einer Partnerschaft in China, wie die Post am Freitag in Bonn mitteilte.