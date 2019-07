Schauspielerin und Regisseurin Lis Verhoeven ist tot

Die deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin Lis Verhoeven ist mit 88 Jahren gestorben. In der Schweiz machte sie sich vor allem mit Rollen in Fernsehserien wie "Derrick", "Der Bulle von Tölz" oder "Schwarzwaldklinik" einen Namen. (Archivbild) © Keystone/DPA/URSULA DÜREN

Die Schauspielerin und Theaterregisseurin Lis Verhoeven ist tot. Sie sei bereits am Dienstag im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, sagte ihre Tochter Stella Adorf am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München.