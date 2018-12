«Werk ohne Autor» für Golden Globe nominiert

Der deutsche Film «Werk ohne Autor», der am diesjährigen Zurich Film Festival gezeigt worden ist, geht in das Rennen um einen Golden Globe. Das Künstlerporträt von Florian Henckel von Donnersmarck wurde in der Sparte «Bester nicht-englischsprachiger Film» nominiert.

Dort tritt unter anderem auch der mexikanische Film «Roma» an. Im vergangenen Januar hatte das NSU-Drama «Aus dem Nichts» von Fatih Akin den Golden Globe als bester Auslandsfilm gewonnen. Henckel von Donnersmarck hatte mit dem Stasi-Drama «Das Leben der Anderen» bereits 2007 Chancen auf einen Golden Globe, bei der Preisverleihung ging er damals allerdings leer aus. Er holte aber im selben Jahr den Auslands-Oscar. «Werk ohne Autor» mit den Schauspielern Tom Schilling und Sebastian Koch ist auch der diesjährige deutsche Kandidat bei den Oscars in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film. Die Schweiz schickt ihrerseits Markus Imhoofs Flüchtlingsdoku «Eldorado» ins Oscar-Rennen. Die Nominierungen für die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien wurden am Donnerstag bekanntgegeben. Die Trophäen werden am 6. Januar in Beverly Hills verliehen. (SDA)