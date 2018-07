Über 50'000 gefälschte Lego-Figuren hat der Zoll am Flughafen Frankfurt entdeckt und vernichtet. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/AMY SANCETTA

Insgesamt 50’400 gefälschte Lego-Figuren hat der Zoll am Flughafen in Frankfurt am Main beschlagnahmt. Die Spielwaren kamen Ende Mai aus China und waren als Schlüsselanhänger deklariert, wie das Frankfurter Hauptzollamt am Freitag mitteilte.