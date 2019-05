Deutschland einigt sich auf Bürokratieabbau

Die Grosse Koalition in Deutschland hat am Dienstagabend unter der Führung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (rechts) ihren Streit um bessere Arbeitsbedingungen in der Paketbranche sowie um Bürokratieabbau beigelegt. © KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN

Die Grosse Koalition in Deutschland will die Arbeitsbedingungen von Paketboten verbessern und zugleich Unternehmen von Bürokratie entlasten: Auf diese zwei Gesetzesvorhaben einigten sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD am Dienstagabend in ihren Beratungen.