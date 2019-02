Deutschland erstmals seit 18 Jahren Team-Weltmeister

Wieder deutscher Jubel auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck: Nach dem Einzelwettkampf gewann Markus Eisenbichler auch mit dem deutschen Team WM-Gold © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Deutschland wird an der Nordisch-WM in Österreich seiner Favoritenrolle gerecht. Im Team-Springen von der Grossschanze in Innsbruck gibt es zum dritten Mal nach 1999 und 2001 Gold.